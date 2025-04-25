Подмосковные ветеринары рассказали, что делать, если домашнее животное укусила змея
Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцу после укуса змеи
Фото: [freepik.com]
Подмосковные ветеринары рассказали, что делать, если домашнее животное укусила змея. Советы специалистов привели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В случае укуса змеи следует внимательно осмотреть животное и найти рану. Выдавливать яд не нужно — это только ускорит его распространение по организму. Также нельзя обрабатывать место укуса спиртосодержащими жидкостями и накладывать тугие повязки. Кроме того, не рекомендуется делать надрезы в области укуса, так как это может привести к развитию инфекции. Для обезболивающего эффекта и замедления кровотока следует приложить на место укуса холодный компресс.
Если до ветеринара ехать не дольше 15 минут, следует сразу же отвезти животное к профессионалам. Если же на дорогу потребуется больше получаса, перед выездом нужно дать питомцу антигистаминный препарат и обеспечить ему доступ к питьевой воде в дороге. В пути рекомендуется удерживать животное: двигательная активность способствует усилению кровотока.
Ранее в министерстве привели советы ветеринаров по защите домашних питомцев от палящего солнца.