В ветеринарный кол-центр Подмосковья с января поступило более 2,1 тыс. звонков по вопросам вакцинации и чипирования

В подмосковный кол-центр ветеринарии с начала текущего года поступило более 2,1 тыс. звонков по вопросам вакцинации и чипирования домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее в регионе стала обязательной регистрация собак. Щенка необходимо зарегистрировать в одной из государственных ветклиник в течение 14 дней после достижения им трех месяцев. Каждый питомец получает индивидуальный номер, а информация о нем и владельце заносится в специальный реестр.

Записаться на прием к ветеринару можно на сайте госуслуг Подмосковья или по телефону: +7 (495) 668-01-25. Также можно посетить мобильные пункты вакцинации. График их работы представлен здесь.

Ранее в министерстве рассказали, что с начала года в области были отловлены и вакцинированы свыше 2,6 тыс. бездомных собак.