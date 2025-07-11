Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить питомцев от теплового удара

Ограничение прогулок в самые жаркие часы дня поможет защитить питомцев от теплового удара. Об этом рассказали ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гулять лучше ранним утром или вечером, когда не так жарко. Они также призвали не оставлять домашних животных в замкнутых пространствах, особенно в закрытых автомобилях, потому что температура воздуха там быстро поднимается до опасных значений. У животных всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде.

К симптомам перегрева ветеринары отнесли вялость, тяжелое дыхание с высунутым языком, дрожь, повышение температуры тела более 39,5°C. В случае появления этих симптомов важно дать им воду и перенести их в прохладное помещение. В тяжелых случаях стоит обратиться к специалисту. Для записи на прием можно звонить по телефону +7 (495) 668-01-25 или воспользоваться региональным порталом госуслуг.

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