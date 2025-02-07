В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, почему собаки прячут еду

Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области объяснили привычку собак прятать еду. По словам специалистов, не всегда причины такого поведения безобидны.

Часто прячут еду собаки, пережившие травмирующий опыт: жившие в приютах или в условиях плохого обращения. Такие животные нередко запасают еду в страхе, что больше не получат корм.

Также собаки могут прятать еду по причине конкуренции — если в доме живет не один питомец. Помимо этого, причиной могут быть инстинкты: запасы закапывают, чтобы избежать конфликтов с другими животными.

Ветеринары подчеркнули, что неправильное или нерегулярное кормление может привести к тому, что собака начнет прятать еду про запас.

Ранее в министерстве рассказали об итогах вакцинации собак препаратом «Мультикан» за прошлый год.