В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, почему собаки прячут еду
Подмосковные ветеринары объяснили привычку собак прятать еду
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Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области объяснили привычку собак прятать еду. По словам специалистов, не всегда причины такого поведения безобидны.
Часто прячут еду собаки, пережившие травмирующий опыт: жившие в приютах или в условиях плохого обращения. Такие животные нередко запасают еду в страхе, что больше не получат корм.
Также собаки могут прятать еду по причине конкуренции — если в доме живет не один питомец. Помимо этого, причиной могут быть инстинкты: запасы закапывают, чтобы избежать конфликтов с другими животными.
Ветеринары подчеркнули, что неправильное или нерегулярное кормление может привести к тому, что собака начнет прятать еду про запас.
Ранее в министерстве рассказали об итогах вакцинации собак препаратом «Мультикан» за прошлый год.