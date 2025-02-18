Жителям Подмосковья напомнили об обязательной регистрации домашних животных

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям региона о том, что с марта 2025 года вступит в силу закон об обязательной регистрации домашних животных.

Обязательной регистрации подлежат собаки. Регистрация других животных остается на усмотрение хозяина. Зарегистрировать животное нужно будет в течение 14 дней после достижения им трехмесячного возраста.

Регистрация проводится в ветклиниках, подведомственных министерству. На приеме ветеринар проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные хозяина животного, а затем запишет общую информацию о питомце. Также в базу внесут данные о вакцинации животного и адресе его проживания. После этого питомцу будет присвоен индивидуальный идентификационный номер.

За отсутствие регистрации владельцу собаки может грозить административная ответственность и штраф.

Ранее в министерстве рассказали об итогах вакцинации собак в Подмосковье в 2024 году.