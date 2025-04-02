Подмосковные ветеринары за три месяца провели более 15 тыс. вакцинаций кошек

Подмосковные ветеринары с начала 2025 года провели более 15 тыс. вакцинаций кошек. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе кошек вакцинируют отечественным препаратом «Мультифел-4». Он защищает животных от панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза. Этим препаратом привили более 4,1 тыс. животных. Еще свыше 900 кошек были вакцинированы препаратами «Рабифел» и «Биофел» РСН и РСНR.

На бюджетной основе вакцину от бешенства «Рабикан» получили около 8 тыс. кошек, на платной основе вакцину «Рабифел» — более 2,4 тыс. питомцев.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье проведут более 1 тыс. выездных вакцинаций домашних животных.