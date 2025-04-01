В Подмосковье проведут более 1 тыс. выездных вакцинаций домашних животных

Подмосковные ветеринары в апреле открывают сезон выездных вакцинаций домашних животных, в рамках которого в регионе будут работать мобильные офисы Госветслужбы Подмосковья, в апреле проведут более 1 тыс. таких мероприятий. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мобильные офисы будут работать в определенные даты в населенных пунктах, поселках и деревнях, садовых товариществах. <…> На безвозмездной основе владельцы смогут вакцинировать питомцев против бешенства отечественным препаратом «Рабикан», также за дополнительную плату — комплексной вакциной против болезней собак и кошек», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В мобильных комплексах владельцы питомцев смогут вакцинировать их от вируса бешенства и других заболеваний, зарегистрировать и чипировать животное с внесением данных в единый региональный Реестр. Найти актуальные даты и адреса дежурства в апреле можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.