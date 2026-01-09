Подмосковные водоканалы перевели в режим повышенной готовности на фоне снегопада

В Подмосковье на фоне мощного снегопада по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева перевели в режим повышенной готовности водоканалы и профильные муниципальные службы, а также мобилизировали силы и средства для проактивного реагирования на техинциденты. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На объектах коммунальной инфраструктуры была организована круглосуточная работа аварийных бригад и спецтехники, также подготовлены запасы горюче-смазочных материалов и запчастей. В регионе проходит уборка подъездных путей и территорий, прилегающих к водозаборным узлам, канализационным насосным станциям и очистным сооружениям. Прежде всего работы проходят у удаленных объектов, которые работают в автоматическом режиме без постоянного персонала.

В сообщении добавили, что все возникающие инциденты в работе сетей и объектов обрабатывают оперативные дежурные ЖКХ-Центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.