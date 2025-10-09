Подмосковные волейболистки завоевали золотые медали на Играх стран СНГ

Подмосковные спортсменки выступили в составе сборной России и завоевали золотые медали на соревнованиях по волейболу в рамках III Игр стран СНГ в Азербайджане. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

​Представительницы Подмосковья Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина из Одинцовского округа сыграли четыре матча в составе российской сборной и выиграли каждый. В регионе они выступают за команду «Заречье-УОР2» из города Одинцово.

Отметим, что состязания прошли в городе Гянджа. На данный момент в активе спортсменов из Московской области 19 медалей Игр стран СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.