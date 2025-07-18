Подмосковные волонтеры получили награды за участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»
Волонтеров Подмосковья наградили за участие в проекте ФКГС
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Участники движения «Волонтеры Подмосковья» получили награды за участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Торжественная церемония прошла в Мытищах, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Наши волонтеры уже в пятый раз принимают участие в проекте ФКГС. В этом году волонтерский штаб насчитывал более 3,8 тыс. человек. Ребята трудились в любую погоду почти без выходных. Благодаря усилиям наших волонтеров было собрано свыше 200 тыс. голосов!» — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
В общей сложности награды получили 100 волонтеров. Им вручили дипломы за вклад в развитие волонтерского корпуса Подмосковья в рамках указанного проекта.
Также в ходе церемонии наградили лучшие муниципальные штабы движения «Волонтеры Подмосковья» проекта ФКГС. Награды получили штабы Мытищ, Серебряных Прудов и Шаховской.
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