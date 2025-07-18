Подмосковные волонтеры получили награды за участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»

«Наши волонтеры уже в пятый раз принимают участие в проекте ФКГС. В этом году волонтерский штаб насчитывал более 3,8 тыс. человек. Ребята трудились в любую погоду почти без выходных. Благодаря усилиям наших волонтеров было собрано свыше 200 тыс. голосов!» — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.