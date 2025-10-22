Подмосковные волонтеры приняли участие в акции «Единый день сдачи крови»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Порядка 750 активистов «Волонтеров Подмосковья» приняли участие в акции «Единый день сдачи крови», в рамках мероприятия было собрано более 300 литров донорской крови. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Наши волонтеры регулярно участвуют в подобных мероприятиях, потому что видят в этом не обязанность, а возможность реально помочь здесь и сейчас. Такая масштабная акция прошла впервые, но, несмотря на это, она охватила все города Подмосковья», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Главные пункты сдачи крови были расположены в Щелково и Красногорске. Участниками стали опытные доноры и те, кто впервые решился на это.
«Я всегда хотела помочь, но боялась — думала, что будет больно или мне станет плохо. Но когда я увидела, как организована акция, как все спокойно и по-доброму, я решила: пора», – отметила 18-летняя Софья Шинкарева из Реутова.
