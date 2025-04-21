Подмосковные волонтеры приступили к работе на голосовании за объекты благоустройства

Подмосковные волонтеры приступили к работе на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Оно будет проходить с 21 апреля по 12 июня. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Сейчас волонтерский корпус проекта ФКГС насчитывает более 2,4 тыс. волонтеров, но число активистов постоянно растет. Присоединиться к работе ребята могут в любой момент до окончания голосования», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По словам министра, волонтеры трудятся на информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях. Они рассказывают жителям о голосовании и помогают принять в нем участие.

Присоединиться к волонтерскому корпусу могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе volonter.mosreg.ru и на сайте Добро.рф.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил участников волонтерского движения Подмосковья с пятилетием.