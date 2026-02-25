Подмосковные волонтеры провели акцию «Доброе дело – нашим Защитникам»

В преддверии Дня защитника Отечества активисты движения «Волонтеры Подмосковья» провели акцию «Доброе дело – нашим Защитникам», она прошла в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Акция объединила много неравнодушных людей со всего Подмосковья. Это школьники, студенты, учителя, волонтеры, активисты молодежных организаций. Все они хотели поддержать тех, кто сейчас защищает нашу Родину», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, в начале февраля желающие приносили в волонтерские пункты зимнюю одежду, обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и не только. В общей сложности в рамках акции удалось собрать порядка 20 тонн полезных товаров, их волонтеры передают мирным жителям и участникам специальной военной операции. Кроме того, добровольцы отдельно собрали продукты питания и медикаменты для жителей ДНР.

Напомним, что гуманитарный проект «Доброе дело» реализуют с 2022 года, он направлен на поддержку бойцов СВО и мирных жителей Донбасса и приграничных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.