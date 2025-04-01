Подмосковные врачи исправили косоглазие 6-летней девочке
Врачи ДКЦ им. Рошаля помогли девочке с косоглазием
Фото: [ДКЦ им. Л. М. Рошаля]
Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля исправили косоглазие 6-летней девочке. Ребенка успешно прооперировали, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступила девочка с диагнозом содружественное косоглазие. Для подготовки к операции ребенок предварительно прошел курс аппаратного лечения.
Врачи центра провели операцию на одном глазу. В ее рамках была ослаблена внутренняя мышца и путем щадящего метода создания складки укорочена внешняя мышца. В результате косоглазие было скорректировано.
После операции у пациентки осталось установочное движение глаз. По словам врачей, это отличный показатель. Теперь ребенка ждет годовой курс аппаратного лечения для адаптации мозга к новому положению глаз.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по оснащению больниц региона новыми рентген-аппаратами «С-дуга». Будет закуплено более 30 таких аппаратов.