Подмосковные врачи из центра «Ясенки» приняли участие в Международной конференции

Врачи из подмосковного центра реабилитации «Ясенки» приняли участие в международной конференции «Стратегии развития современной медицины в странах БРИКС», которая прошла в Москве на базе Агентства Стратегических инноваций. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Мероприятие прошло по инициативе Международного консорциума «Университет Здоровья БРИКС». В рамках него участники обсудили уникальный опыт организации медицинских служб, исследовательской работы в различных направлениях в странах БРИКС, лечения методами интегративной и традиционной медицины и не только.

Заместитель директора центра Ясенки Анна Фомина и врач — невролог Алексей Голюков рассказали об организации медико-социальной реабилитации раненых участников специальной военной операции.

«Благодарим Председателя Экспертного Совета Нестерову Светлану Ивановну за приглашение к участию. Огромный опыт, которым поделились представители медицинских сообществ и организаций стран БРИКС позволит нам расширить направления медицинской помощи раненым участником СВО», — сказала Фомина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.