Подмосковные врачи извлекли 30 рублей из желудка 5-летней девочки

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли 5-летней девочке, которая проглотила три монеты номиналом 10 рублей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

После того, как ребенок проглотил монеты, родители ждали два дня в надежде, что инородные тела выйдут естественным путем. Однако монеты застряли в желудке.

В результате девочку направили на операцию. Врачи, используя специальный инструмент под названием «крысиный зуб», аккуратно извлекли монеты. Операция длилась около получаса и прошла успешно. Спустя три часа ребенка выписали домой.

В ДКЦ им. Л. М. Рошаля прошли лечение уже свыше 13 тыс. маленьких пациентов. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.