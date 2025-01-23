Подмосковные врачи извлекли зубную щетку из желудка 16-летней девушки

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли девушке, которая случайно проглотила зубную щетку. О необычном случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 16 лет, которая жаловалась на боль в животе и тошноту. В ходе обследования у нее в желудке обнаружили зубную щетку. Девушка призналась, что случайно проглотила ее.

Пациентку направили на операцию. Под наркозом инородное тело извлекли через пищевод, используя специальный эндоскопический инструмент. Операция длилась полчаса и прошла успешно. На данный момент жительница уже выписана под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ДКЦ им. Рошаля стал координатором всех детских медучреждений региона. В центре оказывают помощь детям со всей страны.