Подмосковные врачи помогли 9-летнему мальчику с тяжелым течением бронхиальной астмы
В НИКИ детства помогли ребенку, который мучился от сильной одышки
Фото: [НИКИ детства]
Специалисты НИКИ детства помогли 9-летнему мальчику с тяжелым течением бронхиальной астмы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил ребенок, который мучился от одышки даже после небольшой физической нагрузки. Кроме того, мальчик страдал от кашля по ночам, заложенности носа, ощущения тяжести в груди.
Врачи учреждения определили аллерген, который был причиной тяжелого состояния, и назначили медикаментозную терапию. В результате состояние ребенка значительно улучшилось.
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