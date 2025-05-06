Подмосковные врачи помогли 9-летнему мальчику с тяжелым течением бронхиальной астмы

Специалисты НИКИ детства помогли 9-летнему мальчику с тяжелым течением бронхиальной астмы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок, который мучился от одышки даже после небольшой физической нагрузки. Кроме того, мальчик страдал от кашля по ночам, заложенности носа, ощущения тяжести в груди.

Врачи учреждения определили аллерген, который был причиной тяжелого состояния, и назначили медикаментозную терапию. В результате состояние ребенка значительно улучшилось.

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