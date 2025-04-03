Подмосковные врачи помогли девочке, у которой срослись локтевая и лучевая кости левой руки

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля помогли девочке, которой было сложно двигать рукой из-за сросшихся костей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте восьми лет. Ребенок жаловался на ограничение движений в левой руке. Пациентке было трудно умываться, расчесываться, принимать пищу.

В ходе обследования врачи установили, что у девочки врожденный радиоульнарный синостоз. При этой патологии срастаются локтевая и лучевая кости.

Ребенка направили на операцию. В ее рамках медики выполнили пересечение сросшихся костей на уровне сращения и повернули их в анатомически правильное положение. После этого кисть пациентки была зафиксирована специальными спицами.

Операция прошла успешно, ребенка уже выписали. Теперь девочку ждет реабилитация. После нее двигательная функция руки восстановится.

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