Подмосковные врачи помогли подростку с сильными болями в коленях

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) обратились родители 17-летнего подростка, который в течение нескольких лет жаловался на сильные боли в двух коленных суставах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи выявили у пациента высокое стояние надколенников. Этот недуг грозит постоянными вывихами, при которых надколенник или коленная чашечка могут смещаться из своего нормального положения. Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин отметил, что врачи провели подростку транспозицию — перестановку — двух бугристостей большеберцовых костей и вывели надколенники в анатомически правильное положение. Это позволило восстановить естественное функционирование коленных суставов.

Пациента уже выписали домой, его состояние в норме. В будущем ему нужно будет пройти курс реабилитации, чтобы вернуться к привычной жизни.

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