Подмосковные врачи помогли родить женщине, ранее перенесшей пересадку почки и поджелудочной железы

Специалисты МОНИИАГ помогли родить женщине, которая ранее перенесла пересадку почки и поджелудочной железы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение направили жительницу в возрасте 41 года для ведения беременности. В возрасте пяти лет пациентке диагностировали сахарный диабет 1-го типа. В дальнейшем ей потребовалась пересадка почки и поджелудочной.

Спустя девять лет после пересадки органов женщина забеременела. За ее состоянием наблюдал целый ряд специалистов, включая трансплантологов, нефролога, акушера-гинеколога и эндокринолога. Врачи регулярно измеряли женщине уровень глюкозы и следили за состоянием ее почки. Кроме того, проводилась иммуносупрессивная терапия.

В результате беременность прошла без осложнений и на 37-й неделе пациентке планово провели кесарево сечение. Родился здоровый мальчик массой 2960 г и ростом 49 см. На данный момент и женщина, и ребенок выписаны.

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