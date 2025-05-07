Подмосковные врачи помогли женщине избавиться от аллергии, которой она страдала 10 лет

Специалисты научно-практического Центра интегративной медицины помогли пациентке избавиться от аллергии, которая мучила ее на протяжении 10 лет. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась женщина в возрасте 34 лет. Она жаловалась на конъюктивит, ринит и приступы астмы. Причиной возникновения симптомов была сезонная аллергия.

Врачи центра провели тщательное обследование. В результате помимо пищевой и дыхательной аллергии была выявлена серьезная паразитарная нагрузка на организм пациентки.

Женщине назначили 12-дневный курс биорезонансной терапии. После лечения пациентка отметила полное купирование приступов астмы без применения гормональных препаратов, остаточные катаральные явления со стороны слизистых оболочек и редкое применение антигистаминных препаратов.

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