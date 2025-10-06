Подмосковные врачи приняли участие в спортивных соревнованиях «Большие гонки»

Областные спортивные соревнования «Большие гонки» прошли в Дубне. В мероприятии приняли участие команды подмосковных больниц из разных округов, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В состав команд вошли врачи разных специализаций, а также медсестры и фельдшеры. Общее число участников составило свыше 350 человек в составе 22 команд.

Участники соревновались в семи дисциплинах: эстафета, полоса препятствий, бои гладиаторов и сумо, прыжки, лыжные гонки, гусеница, поднятие гири. В результате абсолютным чемпионом стала команда Пушкинской больницы «Розановцы», а первое место заняла команда Дмитровской больницы «Дофамин».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность своевременного прохождения профилактических медицинских осмотров.