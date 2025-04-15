Подмосковные врачи прооперировали находившуюся на гемодиализе женщину с крупной миомой

Специалисты Видновского перинатального центра удалили крупную миому женщине, которая находилась на гемодиализе в связи с отсутствием почек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В гинекологическое отделение учреждения поступила жительница в возрасте 44 лет с миомой. После обследования врачи приняли решение об операции. Однако ее проведение осложнялось тем, что ранее женщине удалили почки и она находилась на гемодиализе. Кроме того, отсутствие почек оказало влияние на метаболизм пациентки, состояние функций свертываемой системы и работу других важных органов.

Удалить миому лапароскопически было сложно, так как органы малого таза не визуализировались из-за спаечного процесса и эндометриоза. В результате была проведена полостная операция. Она длилась примерно 1,5 часа и прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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