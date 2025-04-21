Подмосковные врачи прооперировали подростка с шестью пальцами на стопе

Специалисты МОДКТОБ помогли подростку, который родился с шестью пальцами на ноге. Мальчика успешно прооперировали, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители подростка в возрасте 15 лет. Из-за шестого пальца на ноге мальчик испытывал физический дискомфорт, а также не мог подобрать обувь.

Пациент был направлен на операцию. В ее рамках медики удалили ему шестой палец и восстановили анатомически верное строение стопы. Операция прошла успешно. В ближайшее время мальчика выпишут.

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