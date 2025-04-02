Подмосковные врачи прооперировали ребенка с шестью пальцами на ноге

Специалисты МОДКТОБ помогли ребенку, который родился с шестью пальцами на ноге. Маленького пациента успешно прооперировали, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители 2-летнего ребенка, у которого на стопе был добавочный палец. Врачи диагностировали полидактилию и направили пациента на операцию.

В ходе операции специалисты удалили шестой палец и создали ребенку анатомически верное строение стопы. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, ребенка уже выписали.

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