Подмосковные врачи рассказали, как предотвратить выпадение ребенка из окна
Родителям Подмосковья рассказали, как предотвратить выпадение ребенка из окна
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Родителям важно внимательно следить за детьми, чтобы предотвратить их выпадение из окна. Об этом сообщила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Желание выглянуть, посмотреть в открытое окно очень влечет детей. Один может наклониться и не удержаться, другой — бросить игрушку и попытаться ее схватить. Более взрослые дети хотят сделать опасную фотографию, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», — предупредила врач.
По ее словам, для дополнительной защиты рекомендуется установить на окна блокаторы или оконные ручки-замки. Вблизи окон не стоит ставить мебель, которая позволит ребенку самостоятельно забраться на подоконники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.