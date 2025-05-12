Подмосковные врачи рассказали, как предотвратить выпадение ребенка из окна

«Желание выглянуть, посмотреть в открытое окно очень влечет детей. Один может наклониться и не удержаться, другой — бросить игрушку и попытаться ее схватить. Более взрослые дети хотят сделать опасную фотографию, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», — предупредила врач.