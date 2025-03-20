Подмосковные врачи рассказали, как сохранить кожу здоровой после бритья
В МОККВД дали советы по уходу за кожей после бритья
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Специалисты МОККВД рассказали, как ухаживать за кожей после бритья, чтобы сохранить ее здоровой и красивой. Советы врачей привели в Министерстве здравоохранения Московской области.
Сразу после процедуры следует промыть кожу прохладной водой. Это поможет сузить поры и уменьшить покраснение. Затем кожу нужно промокнуть полотенцем и нанести увлажняющий или успокаивающий крем или лосьон.
Врачи порекомендовали избегать продуктов с высоким содержанием спирта, отдушек и красителей, так как они могут стать причиной раздражения.
Ранее в ведомстве рассказали, почему важно поддерживать здоровье зубов и ротовой полости у паллиативных пациентов.