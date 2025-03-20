Подмосковные врачи рассказали, как сохранить кожу здоровой после бритья

Специалисты МОККВД рассказали, как ухаживать за кожей после бритья, чтобы сохранить ее здоровой и красивой. Советы врачей привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Сразу после процедуры следует промыть кожу прохладной водой. Это поможет сузить поры и уменьшить покраснение. Затем кожу нужно промокнуть полотенцем и нанести увлажняющий или успокаивающий крем или лосьон.

Врачи порекомендовали избегать продуктов с высоким содержанием спирта, отдушек и красителей, так как они могут стать причиной раздражения.

Ранее в ведомстве рассказали, почему важно поддерживать здоровье зубов и ротовой полости у паллиативных пациентов.