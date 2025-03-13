Подмосковные врачи рассказали, как сохранить почки ребенка здоровыми

В НИКИ детства рассказали, как сохранить почки ребенка здоровыми. Рекомендации и советы специалистов учреждения привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врачей, важно не допускать возникновения у ребенка инфекций мочевыводящих путей.

«Если ребенок часто сдерживает позывы и не ходит в туалет вовремя, это может стать причиной инфекций. Поэтому необходимо учить ребенка посещать туалет сразу при появлении первых позывов», — рассказал нефролог Дмитрий Мухин.

Важно поддерживать оптимальный водный баланс в организме. Для детей количество воды в сутки рассчитывается исходя из 30-35 мл на 1 кг массы тела.

Также для здоровья почек важна физическая активность: регулярные умеренные нагрузки способствуют улучшению кровообращения. Помимо этого, следует помнить о сбалансированном питании для поддержания необходимого уровня минералов и витаминов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей и развитию телемедицины.