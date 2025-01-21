Подмосковные врачи рассказали о вреде мягких игрушек в детской кроватке

Мягкие игрушки в детских кроватках могут навредить здоровью детей, потому что в них может скапливаться пыль и грязь. Об этом рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ткани и наполнителе со временем появляются пылевые клещи и микроорганизмы. Сон в обнимку с таким плюшевым мишкой может вызвать аллергические реакции, ринит и кишечные расстройства, ведь игрушка находится близко к лицу ребенка, в том числе ко рту», — предупредила врач.

Помимо этого, через игрушки можно заразиться ОРВИ, контагиозным моллюском или пиодермией. В связи с этим родителям посоветовали чаще стирать и дезинфицировать мягкие игрушки. Одинаева также посоветовала покупать изделия из натуральных материалов с коротким ворсом или без него.

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