Подмосковные врачи рассказали об опасности солярия для здоровья

Частое посещение солярия может ускорить процесс старения кожи, разрушить коллаген и эластин, что грозит ранним появлением морщин, пигментных пятен и потерей упругости кожи. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, врач-физиотерапевт Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Роман Хараманян, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По его словам, солярий также может повысить риск развития рака кожи, вызывать ожоги, сухость и раздражение, снизить иммунитет и привести к развитию психологической зависимости от загара.

«Важно отметить, что солярий категорически противопоказан детям до 18 лет, людям с I типом кожи, большим количеством родинок, онкологией в анамнезе, а также тем, кто принимает препараты, повышающие чувствительность к свету, беременным женщинам и людям с рядом хронических заболеваний», — предупредил Хараманян.

Записаться на прием к дерматовенерологу можно через контакт-центр по телефону 122.

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