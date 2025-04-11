Подмосковные врачи спасли 5-летнего мальчика с циррозом печени

Специалисты НИКИ детства спасли 5-летнего ребенка с циррозом печени. О необычном случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В реанимационное отделение учреждения перевели из ДКЦ им. Л. М. Рошаля мальчика с подозрением на аутоиммунный гепатит. У ребенка были повышены показатели АЛТ и АСТ и занижены показатели тромбоцитов. Также у пациента выявили геморрагическую сыпь, увеличение селезенки и печени, наличие жидкость в брюшной полости и признаки портальной гипертензии.

Врачи провели анализ на аутоиммунные маркеры. Таким образом был подтвержден аутоиммунный гепатит первого типа и было принято решение об интенсивной терапии. Мальчику внутривенно вводили препараты крови и тромбоцитов и проводили иммуносупрессивную терапию. Вскоре состояние пациента улучшилось, и его перевели в педиатрическое отделение с положительной динамикой.

Помимо этого, была проведена телемедицинская консультация с экспертами Центра трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова. Врачи рекомендовали пересадить ребенку печень одного из его родственников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что открытие новых медучреждений в регионе помогает спасать жизни людей.