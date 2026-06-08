Подмосковные врачи спасли девушку, случайно вдохнувшую булавку

В Наро‐Фоминске медики предотвратили трагедию: им удалось успешно извлечь портновскую булавку из дыхательных путей молодой пациентки. История, которая могла закончиться крайне печально, началась с безобидной, но опасной привычки — девушка во время шитья держала булавку во рту и в какой‐то момент непроизвольно ее вдохнула.

На первый взгляд ситуация не выглядела угрожающей: единственным симптомом был едва заметный кашель. Тем не менее врачи проявили максимальную настороженность и сразу направили пациентку на рентгенологическое исследование. Результаты снимка оказались тревожными: инородное тело проникло глубоко и зафиксировалось в правом бронхе, причем его острый конец был направлен вверх — это создавало прямую угрозу серьезного повреждения тканей. Даже незначительный кашель или резкое движение могли спровоцировать разрыв стенок бронха и привести к опасному для жизни внутреннему кровотечению.

Для устранения угрозы требовалась предельно аккуратная и точная работа. Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Наро-Фоминской больницы Леонид Кувшинов, операция проводилась под общим наркозом. Врачи использовали бронхоскоп — специализированный тонкий инструмент, оснащенный оптической системой, который позволил детально рассмотреть расположение булавки. Далее, применяя особые микроинструменты, специалисты надежно зафиксировали предмет и извлекли его, избежав малейших повреждений уязвимой слизистой оболочки дыхательных путей.

Сегодня состояние девушки оценивается как стабильное, непосредственная опасность миновала. Пациентка продолжает находиться под медицинским наблюдением, а после завершения необходимого контроля ее ждет выписка и возвращение к обычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Королеве.