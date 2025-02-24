Подмосковные врачи спасли подростка, потерявшего много крови из-за разрыва вены на шее

Специалисты МОЦОМД спасли подростка, который потерял много крови из-за разрыва крупной вены. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили 17-летнего юношу с колото-резаным ранением в области шеи. Травму молодой человек получил на работе от разгрузочной машины. В результате у него была разорвана внутренняя яремная вена. Она отвечает за отток крови от головного мозга и шейных органов. У вены большой диаметр, поэтому пациент потерял много крови.

Подростка экстренно направили в отделение реанимации и интенсивной терапии. После этого его прооперировали. Врачи остановили кровотечение и восполнили кровопотерю.

Когда состояние юноши стабилизировалось, у него обнаружили тромбоз правой внутренней яремной вены и перевели его отделение сосудистой хирургии профильного стационара.

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