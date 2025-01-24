Подмосковные врачи удалили огромную опухоль с шеи мужчины
Врачи в Подмосковье спасли мужчину с огромной опухолью в шее
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Долгопрудненскую больницу обратился 74-летний мужчина, который жаловался на новообразование на задней стороне шеи, которое вызывало эстетический дискомфорт, боль и доставляло неудобства при движении. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи приняли решение провести операцию, чтобы удалить опухоль. Она занимала всю заднюю поверхность шеи и распространялась вплоть до затылка и лопаток.
«Поскольку раневой доступ соответствовал величине новообразования, вмешательство сопровождалась определенной кровопотерей, которая была восполнена. Вес новообразования составил порядка 1,5 кг», — сказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
Новообразование представляло собой доброкачественную липому, которая могла перейти в онкологическое заболевание. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он готовится к выписке.
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