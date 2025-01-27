Подмосковные врачи в НИКИ детства осмотрели почти 10 тыс. детей-спортсменов
Минздрав Подмосковья: почти 10 тыс. спортсменов осмотрели в НИКИ детства
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году врачи в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) осмотрели почти 10 тыс. детей-спортсменов из сборных команд Подмосковья, чтобы допустить их к тренировкам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Юные спортсмены могут пройти обследование в нашем центре в максимально короткие сроки — около трех часов. Они сдают анализы, проходят полную диагностику и получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям, — сказала руководитель Центра спортивной медицины Дарья Коледова.
Спортсменов осматривают педиатр, детский кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург и другие специалисты, в случае необходимости их направляют на дополнительные консультации узкопрофильных врачей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.