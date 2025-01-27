Подмосковные врачи в НИКИ детства осмотрели почти 10 тыс. детей-спортсменов

В 2024 году врачи в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) осмотрели почти 10 тыс. детей-спортсменов из сборных команд Подмосковья, чтобы допустить их к тренировкам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.