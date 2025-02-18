Подмосковные врачи вытащили брошь из пищевода ребенка

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля экстренно поступила пятилетняя девочка, которая жаловалась на боли в горле, ее мать предположила, что та проглотила брошь, и вызвала скорую помощь. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и подтвердили наличие инородного тела в пищеводе ребенка. После этого девочку направили на эндоскопическую операцию.

«Во время процедуры были сложности, брошка разделилась на фрагменты во время первичной попытки извлечения. С целью минимизации риска травмирования пищевода сначала мы извлекли булавку от брошки с помощью эндоскопических щипцов», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

По его словам, брошь удалось достать с помощью инструмента «Корзина Дормиа». Хирургическое вмешательство прошло успешно, брошь не навредила здоровью пациентки. Ее выписали домой через день после операции.

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