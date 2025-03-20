Подмосковные врачи вытащили ключ от игрушки из кишечника двухлетнего ребенка

«Самостоятельно ключ не мог выйти из организма. Поэтому в условиях операционной мы провели колоноскопию, в ходе которой в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, был обнаружен металлический ключ от заводной игрушки», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.