Подмосковные врачи вытащили ключ от игрушки из кишечника двухлетнего ребенка
Врачи в Подмосковье вытащили ключ от игрушки из кишечника ребенка
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил двухлетний ребенок, мать которого заподозрила, что мальчик проглотил ключ от заводной игрушки. Врачи выявили инородное тело в его кишечнике. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Самостоятельно ключ не мог выйти из организма. Поэтому в условиях операционной мы провели колоноскопию, в ходе которой в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, был обнаружен металлический ключ от заводной игрушки», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.
По его словам, специалистам удалось вытащить ключ при помощи эндоскопической петли. Процедура прошла успешно, самочувствие ребенка в норме. В сообщении уточнили, что мальчика уже выписали.
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