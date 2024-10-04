Подмосковных медработников приглашают принять участие в молодежной программе «Стратегический резерв»

Подмосковные медработники смогут принять участие во Всероссийской молодежной программе Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв», которая направлена на вовлечение и поддержку активной молодежи, а также популяризацию профсоюзного движения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие состоит из конкурса «Премия», конкурса на лучшую постановку работы с молодежью, а также номинаций «Лучший молодежный совет общероссийского, межрегионального профсоюза»; «Лучший молодежный совет территориального объединения организаций профсоюзов»; «Лучшая профсоюзная инициатива» и «Активист года».

«Приглашаем принять участие в программе наших членов Профсоюза, работников сферы здравоохранения Подмосковья. Здесь вы можете рассказать о своих инициативах или предложить новую», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике областной организации профсоюза работников здравоохранения страны Виталий Еременко.

Узнать другие подробности можно здесь. Подать заявку для участия можно до конца октября.

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*Возрастное ограничение 18+