Подмосковных школьников пригласили принять участие в олимпиаде по искусственному интеллекту

Подмосковные ученики 8–11 классов могут принять участие в тренировочном этапе Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту и проверить свои знания перед основными соревнованиями. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках состязаний школьники смогут получить практический опыт работы с различными современными технологиями и алгоритмами искусственного интеллекта, освоить новые методы анализа данных и не только. Их организовали в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.