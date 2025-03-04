Подмосковных школьников пригласили принять участие в соревнованиях по решению инженерных кейсов

Подмосковные школьники могут принять участие в Международном инженерном чемпионате CASE-IN по решению инженерных кейсов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках направления «Школьная лига» темой стали «Технологические инновации», участниками могут стать ученики старших классов. Для них будут доступны три направления — «Решение кейса», «Конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов», а также «Конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности». Победителей определят в каждом из них, все участники получат дипломы и дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.