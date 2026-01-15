Подмосковных спортсменов пригласили принять участие в Международном турнире по кекусин-кан каратэ «Кубок наций»

Подмосковных спортсменов пригласили на III Международный турнир по кекусин-кан каратэ «Кубок наций», который пройдет с 28 февраля по 1 марта 2026 года в Москве. Его организуют Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб каратэ киокусинкай «Подольск-Додзе», сообщили в пресс-службе мероприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Участниками станут более 1,5 тыс. спортсменов из более чем 30 стран, включая страны БРИКС, и 50 регионов России, в том числе из Донбасса и Новороссии. Для участия в событии спортсменам и зрителям необходимо пройти регистрацию, которая доступна по ссылке до 26 февраля.

Данные состязания по кекусин-кан каратэ являются крупнейшими в России, с 2025 года они включены в единый календарный план Минспорта России и входит в перечень соревнований, по итогам которых присваиваются высшие спортивные звания.

«С каждым годом мы как соорганизаторы работаем над тем, чтобы уровень "Кубка Наций" возрастал, привлекая все больше участников из регионов России и зарубежных стран. В 2026 году турнир пройдет в Баскет холле на территории парка «Москворецкий», а трансляция турнира будет одновременно проводиться на 6 татами», – рассказал Заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», партнер Холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 12+