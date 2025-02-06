Подмосковный баскетбольный клуб одержал 13-ю победу подряд

Подмосковный баскетбольный клуб «ЦСП-Химки-2» в матче Единой молодежной Лиги ВТБ переиграл дубль красноярского «Енисея», что позволило ему одержать 13-ю победу подряд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что эта серия побед позволила команде установить новый рекорд. Матч с красноярской командой завершился со счетом 100:86 в пользу подмосковных спортсменов.

В субботу, 8 февраля, подмосковный клуб встретится с «МБА-МАИ-Юниор» из Москвы на домашней арене. Отметим, что игры Единой молодежной Лиги ВТБ проходят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.