Подмосковный баскетбольный клуб вышел в 1/8 финала Кубка России

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл БК «Московский», что позволило ему выйти в 1/8 финала Кубка России по баскетболу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По итогам заключительной четверти подмосковный клуб одержал победу с разницей в 16 очков (87:71). Наиболее результативным игроком команды стал Виктор Заряжко.

В декабре коллектив из Подмосковья сыграет с БК «Тамбов». Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.