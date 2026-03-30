Подмосковный дерматовенеролог дала советы по уходу за кожей
Фото: [Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»]
Дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева рассказала, как продлить молодость кожи. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.
По словам врача, после 25 лет снижается скорость обновления клеток. Также с годами уменьшается выработка коллагена и эластина, истончается гидролипидный барьер. Главным способом защиты кожи является минимизация фотостарения. Для этого необходимо круглый год использовать средства защиты от солнца.
Также большую роль играет здоровый образ жизни: достаточное потребление воды, сбалансированное питание, качественный сон, физическая активность, минимизация стресса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел строящуюся поликлинику в ЖК «Томилино Парк».