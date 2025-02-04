Подмосковный дерматовенеролог напомнила о важности регулярных профилактических медосмотров

В Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями напомнили о важности регулярных профилактических медосмотров. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждении отметили, что рак кожи является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Ранняя диагностика позволяет серьезно повысить шансы на успешное лечение.

«Не игнорируйте тревожные сигналы своего организма и обращайтесь за медицинской помощью без промедления», - подчеркнула заместитель главврача учреждения по медчасти, дерматовенеролог Елена Авербух.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году для медучреждений региона закупят более 4,2 тыс. единиц нового оборудования.