Подмосковный диетолог ответила, стоит ли доедать новогодние салаты

После праздников новогодние салаты не стоит долго хранить, чтобы избежать пищевых отравлений. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

«Майонезные соусы и смешанные ингредиенты (яйца, мясо, рыба) — идеальная среда для бактерий и микробов. Кроме того, стоит учитывать, что каждый продукт в составе салата имеет свой собственный срок хранения», – объяснила она.

По ее словам, смешивать ингредиенты для салата лучше уже перед самой подачей на стол. Заправленные салаты можно хранить в холодильнике не более 12 часов, незаправленные – 18. Лучше всего для этого использовать пластиковые контейнеры с крышкой.

