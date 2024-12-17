Подмосковный фестиваль «Царская уха» признали одним из лучших по итогам международной премии

Подмосковный гастрономический фестиваль «Царская уха», который проводится ежегодно в поселке Белоомут под Луховицами, стал дипломантом второй степени в финале международной премии Russian Event Awards, его оценивали в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности в финале премии представили более 300 проектов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Замдиректора центра «Заречье» Галина Никишова отметила, что участие в мероприятии обменяться опытом с коллегами и привлечь внимание к фестивалю. После этого его включили в национальный календарь лучших туристических событий страны. Проект также принимает участие в конкурсе на получение гранта от президента России для реализации культурных и творческих проектов в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.