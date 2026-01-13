Подмосковный ФРП оказал поддержку более 20 инвестпроектам

По итогам 2025 года подмосковный Фонд развития промышленности выдал компаниям 21 льготный заем на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем льготных займов, выданных Фондом по итогам прошлого года, превысил 1,4 млрд рублей. При этом общая сумма инвестиций в поддержанные проекты составила почти 4,3 млрд рублей», – уточнила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, аналогичное количество проектов получили поддержку в 2024 году, общая сумма заявленных инвестиций в них составила около 4 млрд рублей. В 2025-м, например, займ выдали компании «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа. Сумма льготного займа на развитие предприятия составила около 107 млн рублей.

Напомним, что поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.