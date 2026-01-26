Подмосковный Главгосстройнадзор проконтролировал возведение более 600 домов

В 2025 году сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области контролировали возведения 654 объектов, из них 605 многоквартирных домов и 49 нежилых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе округов-лидеров по количеству возведенного жилья оказались Одинцовский, Мытищи, Ленинский и Красногорск. В прошлом году с использованием эскроу-счетов построили 182 объекта, что составляет 96% от общего числа объектов, построенных в рамках ДДУ.

За этот период инспекторы ведомства выявили 650 нарушений, осуществили 85 внеплановых выездных проверок, 42 документарные проверки. Среди наиболее часто встречающихся нарушений — неполное и размещение застройщиками информации в ЕИСЖС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.